Brasile-Camerun 1-0, in amichevole decide Richarlison. Ma Neymar va ko

Finisce con il risultato di 1-0 in favore del Brasile l'amichevole giocata questa sera tra la nazionale del ct Tite e il Camerun. A decidere - a Milton Keynes in Inghilterra - è la rete realizzata da Richarlison al 45': per il giocatore dell'Everton un colpo di testa da centro area sotto la traversa su assist di Willian con cross dal calcio d'angolo. Nonostante la vittoria, però, nella squadra verdeoro da segnalare l'infortunio di Neymar: l'attaccante del PSG infatti è stato costretto a lasciare il campo dopo soli 8' per un problema all'adduttore destro. Nel Brasile, da segnalare la presenza dal 1' di Alex Sandro (Juventus) e Allan (Napoli), mentre l'altro bianconero Douglas Costa ha fatto il suo ingresso in campo soltanto al 68'. Solo panchina per l'interista Miranda.