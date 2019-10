Brasile, con la Nigeria un altro 1-1. A. Sandro in panchina, 2' per Paquetá

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio col Senegal, arriva un altro pari per il Brasile contro una selezione africana: 1-1 nel match amichevole disputato a Singapore con la Nigeria. A decidere l'incontro sono state le reti di Aribo al 35' da una parte e Casemiro al 48' dall'altra. Per quanto riguarda i calciatori di Serie A, soltanto panchina per Alex Sandro della Juventus e appena due minuti più recupero per Lucas Paquetá del Milan, subentrato a Gabriel Jesus all'88'. Sul fronte opposto, invece, titolare e in campo per tutta la partita William Troost-Ekong dell'Udinese.