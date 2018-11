Brasile, Miranda: "Voglio giocare ad alto livello finché resterò in campo"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Joao Miranda, difensore centrale dell'Inter e della Nazionale brasiliana, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Argentina: "È importante l'arrivo di nuovi giocatori, questo mix con quelli più esperti. Serve come apprendimento, come esperienza per i nuovi, e siamo comunque riusciti a mantenere uno standard molto alto. Quindi penso che dopo questi esperimenti, alla fine Tite deciderà e speriamo che andrà per il meglio, indipendentemente dall’età dei giocatori. Oggi si lavora con il nutrizionista, un giocatore può raggiungere un alto livello anche a 38, 39 anni. Questo è il mio obiettivo, giocare ad alto livello fino a quando sarò in campo ogni partita contro l'Argentina è diversa, ha una dimensione molto grande, e sappiamo cosa significa La nostra Nazionale ha preparato bene il match, speriamo di fare una grande partita e vincere".