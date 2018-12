CAF, ritirata al Camerun l'organizzazione della Coppa d'Africa 2019

Clamorosa decisione della CAF, la confederazione calcistica africana, che dopo dieci ore di camera di consiglio ha scelto di ritirare al Camerun l'organizzazione della Coppa d'Africa 2019 (15 giugno-13 luglio). Nelle prossime ore verrà selezionato una commissione speciale per scegliere il nuovo paese organizzatore. Un periodo di 21 giorni è stato concesso ai paesi interessati per presentare le propria candidatura.

Today, the @CAF_Online Executive Committee met in Accra, Ghana and has decided that @FecafootOfficie could not host the 2019 Total Africa Cup of Nations – Further information will follow soon at: https://t.co/9LkqZloPx3 pic.twitter.com/hV93vH2R0h

