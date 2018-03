Campionati nel Mondo: Messico, Honda-gol. Esordio vincente per Menez

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ancora bagarre nel campionato clausura messicano dopo 4 turni. Esordio vincente per Jérémy Ménez con la maglia dell'América. Per il francese 23 minuti nel successo contro il Leon. A proposito di ex milanisti, non basta a Keisuke Honda il gol per evitare il ko al suo Pachuca: Gignac a sei minuti dalla fine regala il 3-2 definitivo al Tigres. Fra gli ex

"italiani" in evidenza Pablo Barrientos, in gol per il Toluca nell'1-1 contro il Cruz Azul.

Monarcas Morelia-Queretaro 1-0

Tijuana-Puebla 2-0

Lobos BUAP-Pumas 1-1

Tigres-Pachuca 3-2

Leon-Necaxa 0-4

América-Atlas 1-0

Chivas-Monterrey 1-2

Toluca-Cruz Azul 1-1

Veracruz-Santos Laguna 1-1

Classifica

Pumas 8

Monterrey 8

Tijuana 8

América 8

Santos Laguna 7

Tigres 7

Monarcas Morelia 7

Leon 7

Cruz Azul 6

Puebla 6

Toluca 5

Necaxa 4

Pachuca 4

Queretaro 4

Chivas 4

Veracruz 2

Lobos BUAP 1

Atlas 0