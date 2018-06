Campionati nel Mondo: MLS, Galaxy malissimo anche con Ibra

Di seguito i risultati del weekend in MLS. Spicca il ritorno al successo di Toronto (in gol Giovinco) che abbandona l'ultimo posto in classifica. Male i Galaxy dove non basta Zlatan Ibrahimovic: terzo ko consecutivo e squadra momentaneamente fuori dalla zona playoff. Derby della Grande Mela stravinto dai Red Bull: Romero, Valot, Wright-Phillips ed Etienne calano il poker.

Toronto-Philadelphia 3-0

Montreal Impact-New England 4-2

New York RB-New York City 4-0

Minnesota United-Vancouver Whitecaps 1-0

Los Angeles FC-Dallas 1-1

Seattle Sounders-Columbus Crew 0-0

Chicago Fire-Atlanta United 1-2

Houston Dynamo-LA Galaxy 3-2

Sporting KC-Colorado Rapids 1-0

SJ Earthquakes-Portland Timbers 0-1

Orlando City-Real Salt Lake 3-1

Eastern Conference

Atlanta United 22

New York City 20

Orlando City 19

Columbus Crew 15

New York RB 15

New England 14

Montreal Impact 9

Chicago Fire 8

Philadelphia Union 8

Toronto 7

DC United 5

Western Conference

Sporting KC 20

Los Angeles FC 16

Whitecaps 13

Dallas 13

Minnesota United 12

Houston Dynamo 11

Portland Timbers 11

LA Galaxy 10

Real Salt Lake 10

Colorado Rapids 8

SJ Earthquakes 5

Seattle Sounders 5