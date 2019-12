Canada, Christine Sinclair è Soccer Player del decennio

La Federcalcio canadese (Canada Soccer Association) ha annunciato il nome del Soccer Player of the Decade. Si tratta di Christine Sinclair, attaccante classe ‘83 e icona del calcio del paese nordamericano, con la seguente motivazione: “Si tratta di un’altleta unica nella sua generazione, che è stata al centro dello sport del nostro paese per oltre 20 anni. Negli ultimi dieci però ha cambiato per sempre lo sport canadese e per questo è stata nominata Canada Soccer Player of the Decade entrando fra gli atleti più grandi e amati del paese”.

Nell’ultimo decennio Sinclair ha conquistato con la maglia della Nazionale due bronzi olimpici consecutivi (nel 2012 a Londra e nel 2016 a Rio de Janeiro), oltre la Concacaf Cup nel 2010, mentre a livello individuale si è aggiudicata ben sette titoli di “calciatore dell’anno”. Sinclair inoltre detiene il record di presenze (289), di gol (183, di cui 83 nell’ultimo decennio) e di assist (55) con la maglia biancorossa ed è a un passo dal record mondiale di Abby Wambach che con la nazionale USA ha segnato 184 reti. A livello di club invece ha vinto quattro titoli statunitensi in dieci anni con le maglie di Gold Pride, Western New York Flash, Portland Thorns (2 volte) e il NWSL Shield sempre con quest’ultimo club. È stata infine la prima calciatrice a ricevere l’Ordine del Canada, la più alta onorificenza del paese, e la prima a incidere il proprio nome nella Walk of Fame canadese.