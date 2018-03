Canadian Premier League, si parte nel 2019. C'è anche un italiano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arriva la Canadian Premier League. Nei giorni scorsi, infatti, la Canadian Soccer Association ha stabilito nel 2019 la data d'avio del nuovo campionato nordamericano, inizialmente prevista per il 2018. Al momento, le franchigie confermate in via ufficiale sono Winnipeg e Hamilton, ma altre arriveranno. Protagonista anche un italiano, come vi abbiamo raccontato: Federico Turriziani, che sarà alla guida di Toronto e firmerà il proprio contratto col sodalizio canadese in primavera.