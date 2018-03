Capello: "Sono andati in Cina per salvare il Jiangsu Suning"

Ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha così motivato la scelta di guidare il Jiangsu Suning: "E' vero che ho allenato grandissimi giocatori - ha detto - ma sono anche andato in Cina per salvare quella squadra, che, diciamo così, non era proprio tanto brava...".

Pochi giorni fa, proprio ai microfoni di 'TMW Radio', Capello ha confermato che proseguirà la sua avventura nel club di Suning.