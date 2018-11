Carrasco rompe il naso a un compagno. Poi gli offre 10mila euro

© foto di Acero

Yannick Carrasco ha offerto 10mila euro al compagno di squadra Jin Pengxiang, dopo avergli rotto il naso in allenamento. "Voglio scusarmi con lui perché a volte nel calcio, anche in allenamento, può capitare una collisione sfortunata come questa. Spero che si riprenda il prima possibile" ha dichiarato lo stesso Carrasco, oggi al Dalian Yifang. Il belga ha precisato al Dalian Evening News: "Voglio chiarire che all'inizio ero disposto a dargli 10mila euro per coprire le spese mediche, ma i miei agenti non hanno gestito bene la cosa. E lui non ha ricevuto i soldi. Gira voce che mi abbia chiesto una gran quantità di denaro. Io ho contatti diretti con Pengxiang e non mi ha mai chiesto nulla". Per chiudere Carrasco dichiara: "Pengxiang è un buon giocatore. Ci sono cose che spero terminino nel modo migliore. Sono disposto a giocare con lui anche il prossimo anno".