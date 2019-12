© foto di Federico De Luca

Due anni fa ha lasciato l'Italia, dopo le esperienze tra Lazio, Catania e Inter. Ora è pronta un'altra avventura per Juan Pablo Carrizo, portiere pronto a tornare nella sua patria. Come riporta Cielo Sports, l'argentino ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava ancora per un anno al Cerro Porteño, club paraguaiano, per accettare - molto probabilmente - l'offerta della squadra allenata da Diego Armando Maradona, il Gimnasia La Plata. A 35 anni, per Carrizo potrebbe essere l'ennesimo capitolo della sua carriera.