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Central Coast Mariners, Bolt: "Sogno di giocare col Manchester United"

22.08.2018 00:50 di Pierpaolo Matrone   articolo letto 2128 volte
© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Usain Bolt oggi ha cominciato ad allenarsi con i Central Coast Mariners, squadra a A-League, la prima categoria australiana. Il noto atleta ora sogna di fare il calciatore e in conferenza stampa s'è così espresso: "Ogni giorno sogno cose grandi e uno dei miei maggiori sogni è quello di giocare con il Manchester United, anche per una sola partita. Proverò a trasformarlo in realtà, visto e considerato che ne sono un gran tifoso".
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