Central Coast Mariners, Bolt: "Sogno di giocare col Manchester United"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Usain Bolt oggi ha cominciato ad allenarsi con i Central Coast Mariners, squadra a A-League, la prima categoria australiana. Il noto atleta ora sogna di fare il calciatore e in conferenza stampa s'è così espresso: "Ogni giorno sogno cose grandi e uno dei miei maggiori sogni è quello di giocare con il Manchester United, anche per una sola partita. Proverò a trasformarlo in realtà, visto e considerato che ne sono un gran tifoso".