Central Coast Mariners, le prime immagini di Bolt all'allenamento

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

È iniziata nella notte l'avventura di Usain Bolt da calciatore con la maglia del Center Coast Mariners in Australia. Il recordman dei 100 e 200 metri si è presentato in conferenza stampa dicendosi eccitato per la nuova avventura: “Il primo giorno d'allenamento è sempre il più duro sia in campo sia in pista. So che ci vorrà tempo per fare le cose per bene, ma sono pronto a lavorare e non mi pongo alcun obiettivo. Voglio solo allenarmi e imparare come un calciatore professionista e sono qui per spingermi sempre più in là. - continua Bolt – Come ho detto al mister ho fatto tabula rasa di quello che ho visto e imparato e sono a sua completa disposizione”.