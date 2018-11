Central Coast Mariners, offerta per Bolt da 6500 euro al mese

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

I Central Coast Mariners, società di prima divisione australiana, ha offerto un contratto da 6500 euro al mese per Usain Bolt, centometrista giamaicano che è attualmente in prova con gli australiani. Nei discorsi preliminari si era addirittura parlato di un milione e mezzo di dollari per stagione, cifra troppo alta.