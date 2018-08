Central Coast Mariners, sbarca Bolt. Sosterrà un periodo di prova

Il Central Coast Mariners, club australiani, ha annunciato sui propri canali ufficiali l'arrivo di Usain Bolt, otto volte medaglia d'oro alle Olimpiadi e uomo più veloce del mondo. Il giamaicano sosterrà un periodo di prova con il club che milita nella massima serie australiana nella speranza di essere tesserato. Per Bolt si tratta del quarto tentativo – dopo Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns FC e Strømsgodset – di sbarcare nel mondo del calcio.

We’re set to welcome @usainbolt to @CCMariners for an indefinite training period. Let’s hear from the world’s fastest man.

Read more ⚡ https://t.co/kOtlPUPWz8 #CCMFC pic.twitter.com/LsSxYLSbhl

— Central Coast Mariners (@CCMariners) 7 agosto 2018