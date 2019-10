Champions League Asia, l'italiano Giovinco vola in finale col suo Al-Hilal

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sebastian Giovinco continua a scrivere la storia lontano dall'Italia. L'ex fantasista della Juventus, oggi all'Al-Hilal, è riuscito infatti a qualificarsi alla finale della Champions League asiatica.

Sconfitto per 2-4 dall'Al-Sadd, il club saudita ha infatti ottenuto il tanto ambito pass grazie al 4-1 dell'andata e affronterà adesso la vincente tra Guangzhou Evergrande e Urawa Red Diamonds con l'obiettivo di aggiudicarsi la coppa. Per Giovinco, ieri, 84 minuti in campo e l'assist per il momentaneo 2-3.