China Cup 2018, ci sarà anche il Galles con Rep. Ceca e Uruguay

© foto di Federico De Luca

E' il Galles la Nazionale che completa le squadre partecipanti alla China Cup del 2018. La formazione britannica, esclusa dal Mondiale in programma nella prossima estate in Russia, ha accettato di partecipare alla seconda edizione del torneo organizzato dalla federazione orientale. Si giocherà dal 22 al 26 marzo prossimo a Nanning, nel sud della Cina. Le altre due federazioni che hanno accettato l'invito sono Repubblica Ceca e Uruguay, che sfideranno dunque anche la selezione guidata da Marcello Lippi. La prima edizione, disputata dal 10 al 15 gennaio di quest'anno, è stata vinta dal Cile che ha battuto l'Islanda in finale.