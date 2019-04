China Cup, Cuper batte il suo ex giocatore Cannavaro: Uzbekistan terzo

© foto di Alterphotos/Image Sport

Brutta sconfitta per la Cina di Fabio Cannavaro, che ha perso 1-0 con l'Uzbekistan di Hector Cuper (ex allenatore di Cannavaro all'Inter) nella finale per il terzo posto della China Cup. A decidere l'incontro è stata una rete di Shomurodov al 35'.