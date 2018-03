Chinese Super League al via: due italiani in campo e colonia brasiliana

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Brasile è la nazione dominante del campionato cinese. Chiuso il mercato trasferimenti, cade l'occhio sulle star straniere che parteciperanno alla CSL 2018: anche se i grandi nomi in questa sessione di mercato arrivano prevalentemente dall'Argentina, come Mascherano, Gaitan, Augusto Fernandez. E il nostro Gabriel Paletta, argentino ma naturalizzato italiano. L'ex Milan e Graziano Pellè tengono alta la bandiera italiana. A questi va aggiunto come acquisto dell'anno il belga Yannick Ferreira-Carrasco.

Sono 63 in tutto gli stranieri che proveranno ad alzare il livello dell'ambizioso campionato cinese. Eccoli, nazione per nazione:

BRASILE 20

Ivo (Beijing Renhe)

Renato Augusto (Beijing Gouan)

Marinho (Changchun Yatai)

Luiz Fernandinho (Chongqing Dangdai Lifan)

Fernandinho Henrique (Chongqing Dangdai Lifan)

Alan Kardec (Chongqing Dangdai Lifan)

Alan Carvalho (Guangzhou Evergrande)

Ricardo Goulart (Guangzhou Evergrande)

Renatinho (Guangzhou R&F)

Junior Urso (Guangzhou R&F)

Hernanes (Hebei China Fortune)

Ramires (Jiangsu Suning)

Alex Teixeira (Jiangsu Suning)

Gil (Shandong Luneng)

Diego Tardelli (Shandong Luneng)

Elkeson (Shanghai SIPG)

Hulk (Shanghai SIPG)

Oscar (Shanghai SIPG)

Alexandre Pato (Tianjin Quanjian)

Jonathan (Tianjin Teda)

ARGENTINA 5

Augusto Fernandez (Beijing Renhe)

Nicolas Aguirre (Chongqing Dangdai Lifan)

Nicolas Gaitan (Dalian Yfang)

Ezequiel Lavezzi (Hebei China Fortune)

Javier Mascherano (Hebei China Fortune)

SPAGNA 4

Jonathan Soriano (Beijing Gouan)

Jonathan Viera (Beijing Gouan)

Mario Suarez (Guizhou Hengfeng)

Juan Cala (Henan Jianye)

NIGERIA 3

Odion Ighalo (Changchun Yatai)

Obafemi Martins (Shanghai Shenhua)

John Obi Mikel (Tianjin Teda)

PORTOGALLO 3

José Fonte (Dalian Yfang)

Orlando Sa (Henan Jianye)

Ricardo Vaz Te (Henan Jianye)

BELGIO 2

Yannick Carrasco (Dalian Yfang)

Axel Witsel (Tianjin Quanjian)

CAMERUN 2

Benjamin Moukandjo (Beijing Renhe)

Christian Bassogog (Henan Jianye)

COLOMBIA 2

Fredy Guarin (Shanghai Shenhua)

Giovanni Moreno (Shanghai Shenhua)

COREA DEL SUD 2

Kim Young-Gwon (Guangzhou Evergrande)

Kwon Kyung-Won (Tianjin Quanjian)

GHANA 2

Richmond Boakye (Jiangsu Suning)

Frank Acheampong (Tianjin Teda)

ITALIA 2

Gabriel Paletta (Jiangsu Suning)

Graziano Pellè (Shandong Luneng)

SERBIA 2

Nemanja Gudelj (Guangzhou Evergrande)

Marko Perovic (Guangzhou R&F)

UZBEKISTAN 2

Anzur Ismailov (Changchun Yatai)

Odil Akhmedov (Shanghai SIPG)

COSTA D'AVORIO 1

Gervinho (Hebei China Fortune)

CROAZIA 1

Nikica Jelavic (Guizhou Hengfeng)

DANIMARCA 1

Lasse Vibe (Changchun Yatai)

ECUADOR 1

Jaime Ayovì (Beijing Renhe)

FRANCIA 1

Anthony Modeste (Tianjin Quanjian)

GERMANIA 1

Felix Bastians (Tianjin Teda)

ISRAELE 1

Eran Zahavi (Guangzhou R&F)

OLANDA 1

Tjaronn Chery (Guizhou Hengfeng)

PARAGUAY 1

Oscar Romero (Shanghai Shenhua)

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 1

Cédric Bakambu (Beijing Gouan)

SENEGAL 1

Papiss Cissé (Shandong Luneng)

ZIMBABWE 1

Nuasha Mushekwi (Dalian Yfang)