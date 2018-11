Cina, dal Cile sicuri: sarà Sampaoli a raccogliere l'eredità di Lippi

© foto di Imago/Image Sport

Jorge Sampaoli potrebbe raccogliere l'eredità di Marcello Lippi sulla panchina della nazionale cinese. L'ex ct della nazionale italiana è in scadenza a fine gennaio 2019, al termine della Coppa d'Asia, mentre l'ex selezionatore di Cile e Argentina - secondo l'emittente cilena La Cuarta - sarebbe vicino all'accordo con la Federazione dei dragoni. L'argentino ex mister del Siviglia è senza contratto dal termine dell'ultimo Mondiale di Russia 2018, con l'albiceleste estromessa agli ottavi di finale dopo il ko per 4-3 contro la Francia.