Cina, Diego Tardelli sospeso per un turno per non aver rispettato l'inno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Tardelli è stato sospeso per un turno per non aver rispettato l'inno nazionale cinese. L'attaccante brasiliano, approdato allo Shandong Luneng nel gennaio 2015 dall'Atletico Miniero per 5,5 milioni di euro, durante l'esecuzione dell'inno s'è toccato il viso violando così la norma approvata lo scorso anno che punisce chi non si comporta in modo adeguato durante l'esecuzione. "I modi di Tardelli non erano solenni mentre l'inno nazionale veniva suonato e cantato, causando un impatto sociale negativo", si legge nel comunicato CFA.