Cina, esordio choc per Gaitan e Carrasco: Dalian sconfitto per 8-0

Non è certo partita bene l'avventura nel campionato cinese per i due ex Atletico Madrid Nicolas Gaitan e Ferreira Carrasco. Il Dalian Yifang è infatti stato sconfitto per 8-0 dallo Shanghai SIPG con le due triplette realizzate da Oscar e Wu Lei e i gol di Hulk su rigore e di Lu Wenjun.