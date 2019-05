Cina, Lippi convoca il primo giocatore naturalizzato

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

La Cina avrà per la prima volta un giocatore naturalizzato. Marcello Lippi ha infatti convocato per le amichevoli contro Tajikistan e Filippine il centrocampista difensivo Nico Yennaris, 26 anni, nativo di Londra (ma di madre cinese) e che in Inghilterra ha speso tutta la carriera fino a gennaio, prima del trasferimento al Beijing Guoan.