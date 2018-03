Cina, Pellé-gol nel successo dello Shandong. Pato non basta al Tianjin

Primo gol nel campionato cinese 2018 per Graziano Pellè. L'attaccante ha firmato la rete del definitivo 2-0 con cui il suo Shandong Luneng ha battuto il Chongqing Lifan in una gara valida per la seconda giornata. Gol anche per Alexandre Pato ma non basta al Tianjin Quanjian di Paulo Sousa, sconfitto 1-2 in casa contro il Beijing Renhe.