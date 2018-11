© foto di Image Sport

Dopo gli ultimi anni di spese folli il calcio cinese è pronto a correre ai ripari: dal 2019 la Federcalcio imporrà un tetto salariale e un taglio di bonus legato alle vittorie. Questo per evitare un collasso del sistema e rendere il prodotto sostenibile. Una modifica che potrebbe portare a conseguenze immediate, come l'addio di alcuni big della CSL. Già in precedenza sono state introdotte misure restrittive come la luxury tax: l'acquisto di un giocatore a un costo superiore ai 6 milioni di euro comporta il pagamento di una tassa equivalente allo stesso importo del costo del cartellino.