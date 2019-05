CONCACAF Champions League, Monterrey si laurea campione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Monterrey campione del Nord, Centro America e Caraibi. Nella notte i Rayados hanno avuto la meglio nella finale di CONCACAF Champions League sul Tigres. Ennesima doppia finale tutta messicana, il risultato finale di 1-1 basta alla squadra allenata dall'uruguayano Diego Alonso: vantaggio di Nicolas Sanchez su rigore, pari inutile di Gignac. Decisivo il successo all'andata del Monterrey per 1-0 ed è quarto titolo continentale e qualificazione al Mondiale per Club. Tre gli ex "italiani" che possono fregiarsi del titolo: José Maria Basanta (ex Fiorentina), Leonel Vangioni (ex Milan) e Dorlan Pabon (ex Parma)