CONCACAF Champions, magia di Giovinco: Toronto in semifinale

Una magia di Sebastian Giovinco trascina Toronto alle semifinali di CONCACAF Champions League. La formica atomica ha segnato una splendida punizione nella sfida contro il Tigres persa per 3-2 ma che qualifica i canadesi in virtù del loro successo all'andata per 2-1. Non è bastata ai messicani la doppietta di Gignac e la rete di Edu Vargas. Avanti anche i New York Red Bulls che hanno eliminato Tijuana: dopo il successo in Messico per 2-0 è arrivato il bis alla Red Bulla Arena per 3-1

Late drama, another free kick golazo courtesy of Sebastian Giovinco, and a bit of history to boot. Check out the match highlights from the Estadio Universitario as the Reds move past @TigresOficial and into @TheChampions semifinals.#TFCLive | #TIGvTOR | #SCCL2018 pic.twitter.com/vy2yyf3QdL — Toronto FC (@torontofc) 14 marzo 2018