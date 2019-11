© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Deportivo Saprissa vince la CONCACAF League, seconda maggiore competizione del Nord, Centro America e Caraibi (l'equivalente nordamericana della nostra Europa League) battendo in finale gli honduregni del Motagua. Dopo l'andata in Costarica, vinta per 1-0, il ritorno a Tegucigalpa termina a reti inviolate.