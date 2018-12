© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

River Plate-Boca Juniors si giocherà al Santiago Bernabeu di Madrid. In palio la Copa Libertadores, dopo quanto accaduto sette giorni fa a Buenos Aires. Il trasferimento della sede della finale di ritorno non piace neanche al Papu Gomez che, attraverso La Gazzetta dello Sport, ha detto: "La tristezza più grande, ha perso tutto il Paese: il calcio è lo specchio di una società violenta. In Argentina le curve comandano indisturbate: biglietti, parcheggi, magliette. E non c’è rispetto per la polizia, l’autorità".