Copa Libertadores, ecco perché Doha è favorita per ospitare River-Boca

Dopo la Supercoppa italiana del 2016 tra Milan e Juventus, il Khalifa International Stadium di Doha potrebbe ospitare un'altra grande classica come la finale di Copa Libertadores, che si giocherà fuori dal territorio argentino, per decisione ufficiale della Conmebol. Il motivo per cui la capitale del Qatar sembra in questo momento favorita per ospitare il Superclásico tra Boca Juniors e River Plate dell'8 o del 9 dicembre prossimo, infatti, sta proprio nel rapporto dello Stato arabo con la confederazione sudamericana: la sua compagnia aerea di bandiera, la Qatar Airways, ha firmato meno di un mese fa un accordo come Global Airline Partner fino al 2022 e dalla prossima stagione sarà il principale sponsor della Copa Libertadores. C'è però un dettaglio che fa storcere il naso al River: la Qatar Airways è il main sponsor del Boca, oltre che della Roma, e verserà agli Xeneizes 6,7 milioni di dollari annui fino alla fine della stagione 2022/2023. Neanche le date - riporta SportMediaset - sono una casualità, considerato che mancano 4 anni ai Mondiali in Qatar e gli emiri puntano a far crescere sempre di più l'interesse dei cittadini per il calcio, quindi il Superclásico sarebbe l'occasione perfetta.