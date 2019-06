© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Camerun non vuole partire per l'Egitto, dove si svolgerà la Coppa d'Africa 2019. Secondo le prime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, la Federazione non ha versato i bonus: i giocatori, che martedì affronteranno la sfida contro la Guinea-Bissau, non vogliono partire. Al momento Clarence Seedord, ct della nazionale, ha chiesto a Samel Eto'o di mediare con ii giocatori. La partecipazione del Camerun è a rischio, le prossime ore saranno decisive.