© foto di Federico De Luca

Buona la prima per la Nigeria che ha vinto al debutto in Coppa D'Africa. La squadra nigeriana infatti ha battuto 1-0 il Burundi grazie alla rete di Ighalo arrivata al 77', dopo una gara complicata. Con questo successo la Nigeria sale a 3 punti in vetta alla classifica del girone B.

COPPA D'AFRICA - GIRONE B

Nigeria-Burundi 1-0

Ore 22 Guinea-Madagascar

Classifica: Nigeria 3, Burundi 0, Guinea 0, Madagascar 0.