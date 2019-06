Coppa d'Africa, i convocati del Benin: solo in due giocano in patria

Questa la rosa dei ventitre giocatori convocati dal Benin per la Coppa D'Africa che si giocherà tra pochi giorni in Egitto.

Portieri: Fabien Farnolle (Yeni Malatyaspor, Turchia), Saturnin Allagbé (Niort, Francia), Cherif Dine Kakpo (Buffles, Bénin)

Difensori: Junior Salomon (Plateau United, Nigeria), Olivier Verdon (Sochaux, Francia), Khaled Adénon (Amiens, Francia), Moise Adilehou (Levadiakos, Grecia), David Kiki (Red Star, Francia), Emmanuel Imorou (Caen, Francia), Rodrigue Fassinou (Buffles Borgou, Bénin), Seidou Barazé (Moulins-Yzeure, Francia)

Centrocampisti: Rodrigue Kossi (Club Africain, Tunisia), Jordan Adéoti (Auxerre, Francia), Mama Seibou (SC Toulon, Francia), Tidjani Anaane (US Ben Guerdane, Tunisia), Sessi D'Almeida (Yeovil Town, Inghilterra), Stéphane Sessegnon (Genclerbiligi, Turchia)

Attaccanti: Mickael Poté (Adana Demirspor, Turchia), Steve Mounié (Huddersfield, Inghilterra), Désiré Sègbè Azankpo (Senica, Slovacchia), Jodel Dossou (FC Vaduz, Lichtenstein), Cèbio Soukou (Hansa Rostock, Germania), David Djigla (Niort, Francia).