Coppa d'Africa, i convocati del Burundi: c'è la stella Berahino

Questa la lista dei ventitre giocatori del Burundi che prenderanno parte alla Coppa d'Africa 2019 in programma in Egitto.

Portieri: Jonathan Nahimana (KMC, Tanzania), Justin Ndikumana (Sofapaka, Kenya), Mac Arthur Arakaza (Lusaka Dybamos, Zambia)

Difensori: Moussa Omar (Sofapaka, Kenya), Christophe Nduwarugira (Amora FC, Portogallo), Abdoul Karim Nizigiyimana (Vipers SC, Uganda), Frederic Nsabiyumva (Chippa United, Sudafrica), David Nshimirimana (Mukura, Rwanda), Omar Ngando (AS Kigali, Rwanda)

Centrocampisti: Pierre Kwizera dit Pierrot (Al-Orouba, Oman), Gael Bigirimana (Hibernian, Scozia), Gael Duhayindavyi (Mukura, Rwanda), Shassiri Nahimana (Al-Mujazzal, Arabia Saudita), Enock Sabumukama (Zesco United, Zambia)

Attaccanti: Shabani Hussein (Ethiopian Coffee, Etiopia), Mohamed Amissi (NAC Breda, Olanda), Selemani Ndikumana (Al-Adalh, Arabia Saudita), Cedric Amissi (Al-Taawoun, Arabia Saudita), Mustafa Francis (Gor Mahia, Kenya), Saido Berahino (Stoke City, Inghilterra), Fiston Abdoul Razak (JS Kabylie, Algeria), Laudit Mavugo (NAPSA Stars, Zambia), Elvis Kamsoba (Melbourne Victory, Australia).