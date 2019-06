Coppa d'Africa, i convocati del Ghana: Asamoah e Acquah dall'Italia

Questa la lista dei ventitre convocati del Ghana per la Coppa d'Africa che prenderà il via a giorni in Egitto.

Portieri: Richard Ofori (Maritzburg United, Sudafrica), Lawrence Ati-Zigi (Sochaux, Montbeliard, Francia), Felix Annan (Asante Kotoko, Ghana).

Difensori: Andy Yiadom (Reading, Inghilterra), Abdul Baba Rahman (Reims, Francia), Lumor Agbenyenu (Goztepe A.S, Turchia), Kassim Nuhu, (Hoffenheim, Germania) John Boye (Metz, Francia), Jonathan Mensah (Columbus Crew SC, USA), Joseph Aidoo (Genk, Belgio), Joseph Attamah (Basaksehir, Turchia)

Centrocampisti: Mubarak Wakaso (Deportivo Alaves, Spagna), Thomas Partey (Atletico Madrid, Spagna), Kwadwo Asamoah (Inter, Italia), Afriyie Acquah (Empoli, Italia), Andre Ayew ( Fenerbache, Turchia), Christian Atsu (Newcastle United, Inghilterra), Samuel Owusu (Cukaricki, Serbia), Thomas Agyepong (Hibernian, Scozia)

Attaccanti: Asamoah Gyan (Kayserispor, Turchia), Jordan Ayew (Crystal Palace, Inghilterra), Caleb Ekuban (Trabzonspor, Turchia), Kwabena Owusu (Leganes, Spagna).