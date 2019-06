Coppa d'Africa, i convocati del Marocco: c'è Bourabia. Ziyech e Benatia ok

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Questa la lista dei ventitre giocatori convocati del Marocco per la Coppa d'Africa in programma tra dieci giorni in Egitto.

Portieri: Munir El Kajaoui (Malaga, Spagna), Yassine Bounou (Girona, Spagna), Reda Tagnaouiti (Wydad)

Difensori: Manuel Da Costa (Al Ittihad, Arabia Saudita), Romain Saiss (Wolverhampton, Inghilterra), Yunis Abdelhamnid (Reims, Francia), Mehdi Benatia (Al Duhail, Qatar), Achraf Hakimi (Borussia Dortmund, Germania), Noussair Mazraoui (Ajax, Olanda), Nabil Dirar (Fenerbahce, Turchia)

Centrocampisti: Karim El Ahmadi (Al Ittihad), Youssef Ait Bennasser (Monaco, Francia), Mehdi Bourabia (Sassuolo, Italia), Mbark Boussoufa (Al Shabab, Arabia Saudita), Younes Belhanda (Galatasaray, Turchia), Faycal Fajr (Caen, Francia), Hakim Ziyech (Ajax, Olanda)

Attaccanti: Youssef En-Nesyri (Leganes, Spagna), Sofiane Boufal (Celta Vigo, Spagna), Abderrazzak Hamdallah (Al Nassr, Arabia Saudita), Noureddine Amrabat (Al Nassdr, Arabia Saudita), Khalid Boutaib (Zamalek, Egitto), Oussama Idrissi (AZ Alkmaar, Olanda).