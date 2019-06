Coppa d'Africa, i convocati del Senegal: Keita e Koulibaly le stelle dalla A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa la lista dei 23 convocati dal Senegal per la Coppa d'Africa 2019 in programma tra dieci giorni in Egitto.

Portieri: Abdoulaye Diallo (Rennes, Francia), Alfred Gomis (Spal, Italia), Edouard Mendy (Reims, Francia)

Difensori: Kalidou Koulibaly (Napoli, Italia), Moussa Wague (FC Barcelona, Spagna), Pape Abdou Cisse (Olympiacos, Grecia), Salif Sane (Schalke,Germania), Youssouf Sabaly (Bordeaux,Francia), Lamine Gassama (Goztepe, Turchia), Saliou Cisse (Valenciennes, Francia), Cheikhou Kouyate (Crystal Palace, Inghilterra)

Centrocampisti: Alfred Ndiaye (Malaga, Spagna), Santy Ngom (Nancy, Francia), Idrissa Gana Gueye (Everton, Inghilterra), Keprin Diatta (Club Brugge, Belgio), Pape Alioune Ndiaye (Galatasaray, Turchia), Sidy Sarr (Lorient, Francia), Henri Saivet (Bursaspor, Turchia)

Attaccanti: Ismaila Sarr (Rennes, Francia), Keita Balde (Inter, Italia), Mbaye Niang (Rennes, Francia), Moussa Konate (Amiens, Francia), Mbaye Diagne (Galatasaray, Turchia), Sada Thioub (Nimes, Francia), Sadio Mane (Liverpool, Inghilterra)