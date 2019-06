Coppa d'Africa, i convocati dell'Angola: ci sono Bastos e Bruno Gaspar

Questi i convocati dell'Angola per la Coppa d'Africa che prenderà il via in Egitto tra dieci giorni.

Portieri: Adao 'Tony' Cabaça (1° Agosto), Landu Mavanga (Interclube), Cristovao Simao 'Ndulu' (Desportivo da Huila)

Difensori: Eddie Afonso (Petro de Luanda), Wilson Gaspar (Petro de Luanda), Massunguna Afonso 'Dany' (1° Agosto), Salomao Troco 'Paizo' (1° Agosto), Isaac da Costa (1° Agosto), Buatu Jonatham (Rio Ave, Portogallo), Mata Mukoni 'Clinton' (Club Bruges, Belgio), Bartolomeu Quissanga 'Bastos' (Lazio, Italia), Jonas Chimeno (Girona, Spagna), Bruno Gaspar (Sporting CP, Portogallo)

Centrocampisti: Herenilson do Carmo (Petro de Luanda), Manuel Cafumana 'Show' (1° Agosto), José Macaia (1° Agosto), Stelvio da Cruz (F91 Dudelange, Lussemburgo)

Attaccanti: Cristovao Paciencia 'Mabululu' (1° Agosto), Diassonama Bunga 'Chico' (FCB Maquis), Jacinto Dala 'Gelson Dala' (Rio Ave, Portogallo), Mateus Galiano (Boavista, Portotallo), Alfredo Ribeiro 'Freddy' (Antalyaspor, Turchia), Djalma Campos (Alanyaspor, Turchia), Hermenegildo Bartolomeu 'Geraldo' (Al-Ahly, Egitto), Wilson Eduardo (Sporting Braga, Portogallo), Jeremia Bela (Albacete, Spagna).