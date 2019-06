Coppa d'Africa, i convocati della Namibia: zero stelle per il ct Mannetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa la lista dei convocati della Namibia per la Coppa d'Africa del 2019 in programma in Egitto.

Portieri: Ratanda Mbazuvara (African Stars Windhoek), Loydt Kazapua (Maccabi FC Johannesburg, Sudafrica), Max Mbaeva (Lamontville Golden Arrows, Sudafrica)

Difensori: Ryan Nyambe (Blackburn Rovers, Inghilterra), Larry Horaeb (Tura Magic FC), Denzil Hasoeb (Highlands Park FC, Sudafrica), Ivan Kamberipa (African Stars Windhoek), Charles Hambira (Baroka FC), Riaan Hanamub (Jomo Cosmos, Sudafrica), Anasias Gebhardt (Baroka FC), Deon Hotto (Bidvest Wits, Sudafrica), Joslyn Kamatuka (Cape Umoya United FC, Sudafrica),

Centrocampisti: Willy Stephanus (libero), Petrus Shitembi (Lusaka Dynamos, Zambia), Ronald Ketjijere (African Stars Windhoek), Dynamo Fredericks (Black Africa FC), Marcel Papama (University of Namibia)

Attaccanti: Absalom Limbondi (Tigers Windhoek), Manfred Starke (Carl Zeiss Jena, Germania), Itamunua Keimuine (Dire Dawa City, Etiopia), Benson Shilongo (Ismaily, Egitto), Peter Shalulile (Highlands Park FC, Sudafrica), Isaskar Gurirab (Life Fighters FC).