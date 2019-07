Leoni del Teranga domenica affrontano in semifinale la Tunisia

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Il Senegal è in testa nelle scommesse su chi alzerà la Coppa d'Africa 2019 (a 2,30) e si avvicina da ovvio favorito alla semifinale di domenica, contro la Tunisia. Il successo della squadra di Aliou Cissé è dato a 2,10 su Snai, contro il 3,05 sul pareggio e il 3,90 sulla vittoria dei magrebini che, nel quarto di finale hanno sfoderato una prestazione convincente, battendo per 3-0 il Madagascar. Pronostico equilibratissimo nell'altra semifinale, sempre in calendario per domenica. Tra Algeria e Nigeria la forbice delle quote è strettissima: i magrebini non hanno mai battuto i loro prossimi avversari e il loro primo successo è proposto a 2,40. Si sale a 3,00 per il pareggio e a 3,20 per il colpo nigeriano.