© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Algeria si aggiudica l'edizione 2019 della Coppa d'Africa, imponendosi nella finale con il risicato punteggio di 0-1 nei confronti del Senegal. A decidere la contesa è stato un gol, arrivato quando sul cronometro erano trascorsi solamente due minuti, dell'attaccante Baghdad Bounedjah, tesserato per i qatarioti dell'Al Sadd. Niente da fare per la selezione guidata dal ct Cissé, che non è riuscita a rispondere per tutto il resto della contesa. Secondo successo di sempre per le Volpi del Deserto, a distanza di 29 anni dal primo.

Senegal - Algeria 0-1 (2' Bounedjah)