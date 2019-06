Coppa d'Africa, le ufficiali di Algeria-Kenya: in campo Bennacer

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alle ore 22 italiane comincia anche il cammino dell'Algeria in Coppa d'Africa. I Fennec, soprannome con cui è conosciuta la selezione nord-africana, sono tra i favoriti del torneo, e debuttano contro il Kenya. In campo in rappresentanza della Serie A c'è solamente Ismael Bennacer, nella mediana dei bianco-verdi. Ecco le formazioni ufficiali.

Algeria (4-2-3-1): M'Bolhi; Atal, Bensebaini, Benlamiri, Mandi; Guedioura, Bennacer; Feghouli, Belaili, Bounedjah; Mahrez.

Kenya (4-4-2): Matasi; Okumu, Mohammed, Otieno, Omar; Masika, Wanyama, Omino, Kahata; Omondi, Olunga.