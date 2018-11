Coppa d'Africa, quattro squadre si qualificano alla fase finale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quattro squadre staccano il biglietto per la Coppa d'Africa del 2019 che si terrà in Camerun dal 15 giugno al 13 luglio. Si tratta di Egitto, Madagascar, Senegal e Tunisia, oltre ovviamente al Paese ospitante. Spicca la presenza del Madagascar, che parteciperà per la prima volta alla fase finale del torneo.