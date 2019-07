© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol del fenomeno Riyad Mahrez regala la finale di Coppa d'Africa alla sua Algeria, proprio quando tutto sembrava lasciar propendere verso i tempi supplementari anche per la seconda semifinale. La nazionale delle volpi del deserto era già andata in vantaggio nella prima frazione, conclusa avanti grazie all'autogol del difensore nigeriano Troost-Ekong, dell'Udinese. Nella ripresa, al 73', la Nigeria ha pareggiato con Ighalo su rigore, prima della punizione risolutiva targata Mahrez, che al minuto 95 ha firmato il gol del definitivo 2-1. Algeria in finale contro il Senegal.