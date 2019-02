Coppa d'Asia, basta Haraguchi per battere l'Oman: 1-0 del Giappone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria di misura conquistata dal Giappone che vola a punteggio pieno nel suo girone di Coppa d'Asia. La squadra di Moriyasu ha battuto 1-0 l'Oman grazie al rigore trasformato da Haraguchi al 28' e con questo successo sale a 6 punti in classifica qualificandosi per la fase successiva. Dopo due partite invece l'Oman resta a quota zero.

COPPA D'ASIA - IL PROGRAMMA DI OGGI

12 Corea del Nord-Qatar 0-6

14.30 Oman-Giappone 0-1

17.00 Turmekistan-Uzbekistan