Coppa D'Asia, vince il Giappone. Il Qatar batte il Libano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono terminate tutte e tre le gare di oggi di Coppa D'Asia. Vittoria per 3-2 del Giappone contro il Turkmenistan, 2-1 in dieci invece dell'Uzbekistan contro l'Oman. Il Libano invece è andato ko contro il Qatar per 2-0.

Giappone-Turkmenistan 3-2 (26' Amanov, 56' e 60' Osako, 71' Doan, 79' Atayev (r.)).

Uzbekistan-Oman 2-1 (34' Alhmedov, 72' Al Ghasani, 85' Shomurodov)

Qatar-Libano 2-0 (65' Hisham, 79' Abdulla)