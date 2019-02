Coppa D’Asia, vincono gli Emirati di Zaccheroni

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Dopo il pareggio all’esordio contro il Bahrain arriva la prima vittoria in Coppa d’Asia per gli Emirati Arabi Uniti di Alberto Zaccheroni. A decidere la sfida contro l’India, scavalcandola in testa al Girone A, sono stati i gol di Mubarak al 41° e Mabkhout all’88°. Nell’altra gara del pomeriggio seconda vittoria di fila, e qualificazione blindata, per la Giordania che dopo l’Australia all’esordio batte anche la Siria (2-0 gol di Al-Tamari al 26° e Khattab al 43°).