Coppa d’Asia, vittoria inutile per il Libano. Out a causa dei cartellini

Nell’ultima giornata della fase a gironi di Coppa d’Asia il Qatar piazza la terza vittoria di fila (2-0), contro la più quotata Arabia Saudita, chiudendo a punteggio pieno e senza reti al passivo il Girone E passando il turno assieme ai biancoverdi. Vittoria anche per il Libano che batte 4-1 la Corea del Nord in rimonta assaporando per un momento il passaggio del turno come una delle quattro miglior terze. Un’eliminazione che sa di beffa quella del Libano che si vede scavalcato all’ultimo posto utile per la fase successiva dal Vietnam a causa del numero di cartellini ricevuti.