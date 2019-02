Coppa d'Asia, Zaccheroni esulta: Emirati Arabi agli ottavi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alberto Zaccheroni riesce nell'obiettivo minimo di portare gli Emirati Arabi al superamento della fase a gironi della Coppa d'Asia giocata in casa. Basta un pari (1-1) contro la Thailandia per vincere il proprio raggruppamento: vantaggio firmato Ali Ahmed Mabkhout al 7', pari di Puangchan al 41' che vale la qualifiazione anche per la Thailandia. Sicuro della qualificazione anche il Bahrein, certo di essere una delle migliori quattro terze classificate grazie al successo contro l'India per 1-0.

Questa la classifica finale del Gruppo A:

Emirati Arabi 5

Thailandia 4

Bahrein 4

India 3