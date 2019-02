Coppa D'Asia, Zaccheroni in semifinale: Australia eliminata dagli Emirati

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Australia eliminata dalla Coppa d'Asia, vittoria per gli Emirati Arabi Uniti. 1-0 il punteggio finale in favore della formazione araba, con la rete della vittoria arrivata dal minuto numero 68 firmata da Ali Ahmed Mabkhout. Adesso i ragazzi di Zaccheroni sfideranno il Qatar in semifinale.